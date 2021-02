Star Wars: il gioco di EA ambientato durante The Mandalorian per l'attrice di Battlefront 2

Attraverso Twitter Janina Gavankar, l'attrice che ha interpretato Iden Versio in Battlefront 2, ha lasciato intendere che il nuovo gioco di Star Wars in sviluppo presso EA sarà ambientato in contemporanea agli eventi di The Mandalorian. E nel fare questo l'attrice ha anche taggato Mitch Dyer e Walt Williams, i director di Star Wars: Battlefront II.

Il tutto, come dicevamo, è avvenuto attraverso Twitter. Un fan ha chiesto a Janina Gavaker, la Iden Versio di Star Wars: Battlefront II, cosa faceva il suo personaggio durante The Mandalorian.

La risposta è stata molto rivelatrice, crediamo: "Mitch Dyer e Walt Williams, volete farglielo sapere?" Per chi non lo sapesse, Mitch Dyer e Walt Williams, sono stati i director di Battlefront II. Una risposta che lascia intendere che ci possa essere una forte connessione tra i due prodotti, che probabilmente sarà esplicitate nel terzo capitolo della serie.

Alcune settimane fa, infatti, la Gavankar e TJ Ramini avevano mostrato le loro tute da mocap, una cosa che aveva fatto pensare al fatto che il nuovo Battlefront sia in lavorazione.

D'altra parte il gioco, dopo essere stato regalato attraverso l'Epic Games Store è tornato a macinare numeri importanti e un nuovo capitolo potrebbe far gola a EA.