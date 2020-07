Windows 10, nuova beta disponibile: tutte le modifiche, anche al menù Start

Nel momento in cui scriviamo una nuova beta per Windows 10 è ufficialmente disponibile su PC, per gli utenti interessati ed iscritti all'apposito canale per metterla in download in anteprima. Si tratta dell'Insider Preview build 19042.421, e apporta una serie non trascurabile di novità. Vediamo tutte le modifiche.

Cominciamo dal menù Start, che ha ricevuto significativi cambiamenti estetici con la nuova beta di Windows 10: ora i suoi colori saranno più coerenti con il tema in utilizzo, uniformi tra i vari elementi. Il design più snello agisce in questo modo, utilizzando le stesse parole di Microsoft: "rimuove i tile di colore solido dietro i loghi nell'elenco delle app e applica uno sfondo uniforme e parzialmente trasparente ai tile".

Determinate icone sono state ridisegnate, e tutte appaino meglio integrate nel menù Start. Si tratta, lo ricordiamo, di cambiamenti puramente estetici. Ovviamente tutto ciò è compatibile sia con il tema scuro che con quello chiaro, ma per attivare il primo dovrete agire in questo modo: da Impostazioni selezionate Personalizzazione, quindi Colore, infine "Mostra il colore dell'accento sulle superfici seguenti".

Con la nuova beta di Windows 10 sarà più facile "tornare rapidamente a tutto ciò che si stava facendo, ovunque lo si stava facendo": ecco allora che diventano disponibili tutte le tab aperte su Microsoft Edge, nell'apposita schermata Alt-Tab.

Ancora, altra novità degna di nota è la barra delle applicazioni personalizzata: verrà offerta una certa possibilità di cambiamento, sfruttando layout predefiniti, nonché l'aggiunta di icone e applicazioni. Questa feature è davvero inedita, quindi nel prossimo futuro Microsoft raccoglierà suggerimenti e feedback degli utenti per perfezionarla.

Dopo tutti i problemi dell'aggiornamento di maggio 2020 si potrebbe essere un po' restii ad aggiornare nuovamente il proprio PC Windows 10, ma attualmente pare che questa beta non introduca problematiche di sorta.