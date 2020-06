Windows 10, il nuovo menù Start si mostra in alcune immagini

Non di soli aggiornamenti invisibili vive Windows 10, ma anche di alcuni piccoli ritocchi grafici ed estetici. Apprendiamo così la notizia dell'imminente arrivo del nuovo menù Start per le varie versioni del sistema operativo in questione; e arriverà prima di quanto crediate.

Stando alle informazioni di betanews (le trovate nel campo Fonte di questo articolo) l'arrivo del nuovo menù Start su Windows 10 sarebbe imminente. Si è fatto attendere parecchio, del resto: non veniva modificato dal debutto del sistema operativo in questione, avvenuto ormai nel lontano 2015. In realtà la nuova versione non sembra neppure troppo differente dalla "vecchia", dal punto di vista estetico, ma tant'è. La trasparenza e le linee morbide sembrano costituire le modifiche principali apportate da questi cambiamenti.

Abbiamo delle prime immagini da mostrarvi a tema menù Start di Windows 10, magari potrete dare loro un'occhiata mentre ragionate sui recenti problemi di Malwarebytes: ecco la prima.

E poi la seconda:

Speriamo che almeno l'aggiornamento che dovrà introdurlo non apporterà ulteriori problemi: il sistema operativo di Microsoft ha già sofferto abbastanza dal lancio dell'aggiornamento di maggio 2020, avvenuto circa un mese fa.