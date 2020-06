PS5 a tema God of War, Cory Barlog apprezza il render: ne vuole una

Una PS5 a tema God of War è stata realizzata dalla community dei fan spagnoli del gioco, e Cory Barlog ha molto apprezzato il render, tanto da volerne una lui stesso.

Dopo il controller DualSense a tema God of War, l'immagine mostra appunto una PlayStation 5 dotata di varie personalizzazioni estetiche che richiamano la tradizione della serie.

Nella parte centrale della console campeggia infatti il simbolo dell'Omega, mentre sulla copertura laterale troviamo il Leviatano a rilievo. Le due Lame del Caos sono invece "volanti", separate dal resto.

Sappiamo che lo chassis di PS5 sarà personalizzabile, ma immaginiamo non fino a questo punto. Tuttavia limited del genere non sono una novità nell'attuale generazione, dunque tutto è possibile.

Per quanto riguarda invece God of War 2, Santa Monica Studio cercava uno sceneggiatore capo qualche settimana fa e non è dato sapere a che punto sia il progetto, né quando verrà annunciato ufficialmente.