Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 25/6/2020

Le offerte Amazon di oggi si arricchiscono con un poker di smartphone capitanati dal nuovo LG Velvet che, leggero e dotato di connettività 5G, gode di un'interessante promozione valida fino al 30 giugno. A seguire, invece, troviamo ancora una lunga lista di promozioni settimanali che includono un discreto portatile, auricolari e parecchie Smart TV. In questi giorni, infine, Amazon offre due mesi gratuiti di Kindle Unlimited agli utenti Prime, fino al 10 luglio.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per chi ha una carta Visa, invece, c'è anche un buono da 7 euro ricaricandone 70, fino al 23 agosto. Fino al trenta giugno, infine, l'acquisto di uno smartphone OPPO X2 permette di ottenere gratuitamente un paio di cuffie wireless da 99 o 169 euro.