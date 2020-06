PlayStation Store, Offerte di Metà Anno: tanti giochi PS4 con sconti fino al 65%

PlayStation Store ha lanciato le Offerte di Metà Anno, con sconti fino al 65% su di un'ampia selezione di giochi PS4, alcuni dei quali disponibili al prezzo più basso di sempre.

L'edizione Game of the Year di Hitman può essere vostra per 11,99 euro anziché 59,99, consentendovi così di accedere a tutte le missioni della prima stagione della nuova trilogia dedicata all'Agente 47. Missioni che, lo ricordiamo, possono essere importate in Hitman 2 e in Hitman 3, quest'ultimo in uscita a gennaio 2021.

Molto interessante anche EA Sports UFC 3 a 9,89 euro anziché 29,99: si tratta dell'ultima edizione del simulatore di combattimento prodotto da Electronic Arts. Il mese prossimo si terrà il reveal ufficiale di EA Sports UFC 4, a proposito.

Dishonored 2, secondo episodio della straordinaria serie action stealth di Arkane Studios è disponibile in promozione a 9,99 euro anziché 19,99, mentre l'espansione standalone Dishonored: La Morte dell'Esterno può essere vostra per 8,99 euro anziché 29,99.

Sono inoltre in offerta tutte le remaster della serie Yakuza: Yakuza 3 a 17,99 euro anziché 24,99, Yakuza 4 a 17,99 euro anziché 24,99 e anche Yakuza 5 a 17,99 euro anziché 24,99.