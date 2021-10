Windows 11: "esperienza musicale 6D" e un NFT gratuito per festeggiare il lancio

Per festeggiare il lancio di Windows 11, Microsoft ha organizzato l'evento digitale Elevenation, "un'esperienza musicale in 6D" con gli artisti Tate McRae e Allen Stone, e con un NFT di Windows gratuito per tutti.

L'evento è già disponibile per la visione a questo indirizzo. L' "esperienza musicale in 6D" consiste in performance musicali dei due artisti sopracitati, con gli utenti che in qualsiasi momento possono modificare le inquadrature, il tema e gli scenari dell'evento con un pratico menu a tendina. Forse è un po' esagerato definirla un'"esperienza 6D", ma si tratta comunque di un evento decisamente interessante da seguire.

Quanto all'NFT gratuito di Windows 11, sarà disponibile per tutta la durata dello streaming e stando alla descrizione riportata nelle F.A.Q. ufficiale dell'evento Elevenation, è un "token crittografico unico che vive nei vostri portafogli virtuali e sblocca preziose esperienze e ricompense". Per riscattarlo dovrete semplicemente accedere con il vostro account Microsoft e selezionare l'opzione apposita presente nella schermata dello streaming di Elevenation.

Elevenation, la locandina dell'evento digitale per il lancio di Windows 11

Windows 11 è finalmente disponibile, ecco tutte le novità per il gaming e il Game Pass del nuovo OS di Microsoft.