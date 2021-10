Battlefield 2042, 25 minuti di gameplay in video a 4K e dettagli Ultra su PC

È iniziata la beta di Battlefield 2042 in accesso anticipato e con questa arrivano anche nuovi materiali video che illustrano il gioco DICE in maniera più completa, come questo video con 25 minuti di gameplay del nuovo sparatutto a 4K e dettagli Ultra su PC.

Bisogna considerare sempre che si tratta della versione in open beta, dunque non indicativa della qualità finale del gioco, ma già visto così, con le impostazioni PC decisamente alte, fa una bella figura a 4K e 60 fps. Si tratta di un filmato registrato in presa diretta durante una sessione di gioco, dunque quello che vediamo è effettivamente il gioco in beta, con tanto di occasionali glitch.

È un montaggio di varie sequenze che consente di vedere anche diverse ambientazioni e vari momenti differenti del gameplay, compreso l'uso di alcuni veicoli, varie armi e tanto altro, il tutto ripreso dallo youtuber jackfrags, particolarmente specializzato in sparatutto in prima persona e su Battlefield in particolare.

Ricordiamo che la beta di Battlefield 2042 è da oggi disponibile in accesso anticipato per tutti coloro che hanno effettuato il preorder, hanno una sottoscrizione a EA Play o a Xbox Game Pass Ultimate, mentre l'open beta completamente pubblica inizierà l'8 ottobre 2021.

Per tutte le informazioni su questa versione, vi rimandiamo al provato dell'open beta pubblicato proprio in questi minuti su queste pagine, con Pierpaolo Greco a parlarci delle prime impressioni su questa versione ancora non definitiva dello sparatutto. Nelle ore scorse abbiamo inoltre saputo che le versioni digitali PS5 e Xbox Series X|S ora sono un Bundle Cross-Gen.