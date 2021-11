Windows 11 SE: il nuovo sistema operativo Microsoft per dare battaglia a Chrome OS

Microsoft ha annunciato Windows 11 SE, una nuova versione del suo ultimo sistema operativo che sarà messa in vendita esclusivamente assieme ai laptop a basso costo per le scuole elementari e medie. L'obiettivo è quello di correggere il tiro rispetto alla modalità S di Windows 10 per offrire un'alternativa più appetibile ai Chromebook.

Il successo dei Chromebook ha costretto Microsoft a ripensare il suo approccio ai laptop economici per uso scolastico, rimuovendo le limitazioni che impedivano di utilizzare applicazioni di terze parti con la modalità S di Windows 10. Il lavoro è iniziato con Windows 10X, ma la cancellazione di quest'ultimo ha portato a Windows 11 SE che oltre a poter far girare qualsiasi applicazione Windows gode di supporto per le applicazioni Chrome che vanno per la maggiore in molte scuole statunitensi, backup su OneDrive di default e diverse ottimizzazioni, tra cui la rimozione della sezione Widget di Windows 11 che viene considerata una possibile distrazione.

Il nuovo Windows punta sul software Microsoft ma apre le porte alle applicazioni terze parti e alle estensioni Chrome

Tra i nomi impegnati con in nuovi laptop Windows 11 SE ci sono Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo e Positivo. Ma ci sarà anche un modello ufficiale Microsoft Surface Laptop SE il cui modello base, che sarà venduto a 249 dollari, monterà processore Intel Celeron, 4 GB di RAM, 64 GB di storage di tipo eMMC e schermo da 11.6 pollici con risoluzione 1366 x 768. Meno, quindi, della risoluzione 1536 x 1024 del Surface Laptop Go, ma in questo caso parliamo di un modello da 549 dollari.

Pur aprendo la strada alle applicazioni terze parti, uno dei maggiori limiti della modalità S di Windows 10, il nuovo Windows 11 per laptop arriverà ovviamente equipaggiato con la suite Microsoft 365 preinstallata oltre a Teams, Minecraft for Education e Flipgrid. Per ottimizzare l'esperienza in funzione di laptop di piccole dimensioni, Microsoft ha intervistato studenti e insegnanti. Questo ha portato alla riduzione delle modalità Snap al solo affiancamento laterale delle finestre e al lancio delle applicazioni sempre in fullscreen.