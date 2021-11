Elden Ring: fino a 350 dollari per un codice della beta, prezzi folli su eBay

Vi avevamo già raccontato che, in Giappone, dopo l'invio degli inviti della beta di Elden Ring, alcuni codici erano stati messi in vendita a cifre notevoli, con picchi di una settantina di euro. Ora che i codici sono disponibili anche in occidente, la situazione si ripete, ma a cifre ancora superiori. Su eBay, ad esempio, sono disponibili i codici a cifre che raggiungono anche i 350 dollari.

Su eBay US, infatti, non è strano in questo momento trovare codici della beta di Elden Ring in vendita a 200 dollari e più, con alcuni picchi superiori. Considerate che, in contemporanea, è possibile acquistare il preorder della collector edition a cifre intorno ai 400 dollari. Alcuni venditori credono quindi che una beta di quattro giorni valga quasi quanto l'intera collector.

Un panorama di Elden Ring, con tre personaggi

Fermo restando che ognuno è libero di spendere i soldi come meglio preferisce, vogliamo ricordare che Bandai Namco non permette la compravendita dei codici. Non sappiamo però se possa in qualche modo impedire che ciò avvenga. Inoltre, speriamo che gli acquirenti non invoglino questo tipo di bagarinaggio.

Se non siete stati selezionati e volete a tutti i costi sapere cosa si nasconde nella beta, vi basta leggere il nostro articolo dedicato: Elden Ring, abbiamo provato il network test in largo anticipo: ecco cosa ne pensiamo.