Grand Theft Auto Trilogy: video confronto mostra tutte le migliore grafiche, dai 60 FPS al DLSS

Rockstar Games ha pubblicato dei video confronto dedicati a Grand Theft Auto The Trilogy - The Definitive Edition, la quale include Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas. Ora, possiamo vedere quanto è migliorata la grafica rispetto agli originali.

Ricordiamo che, in versione PS5 e Xbox Series X, Grand Theft Auto The Trilogy - The Definitive Edition supporterà risoluzione 4K con prestazioni fino a 60 FPS. Inoltre, su PC sarà disponibile anche il supporto al DLSS. Le texture saranno superiori sia per i personaggi che per le armi, i veicoli, le strade e molti altri elementi. Il sistema di illuminazione è completamente rinnovato, con ombre e riflessi superiori. Ci sono poi ulteriori effetti ambientali, come quelli legati all'acqua e al tempo atmosferico.

Grand Theft Auto The Trilogy - The Definitive Edition avrà anche più elementi a schermo, con più dettagli per alberi e fogliame e una distanza di visualizzazione superiore. Non mancano poi comandi rinnovati, ispirati a GTA 5, così come mini-mappe migliori e la possibilità di ritentare subito una missione fallita. Non mancano obiettivi e trofei aggiornati, premi per i membri del Social Club Rockstar Games e non solo.

Una cosa è certa, la qualità grafica è nettamente superiore rispetto al passato. Diteci, siete interessati al Grand Theft Auto The Trilogy - The Definitive Edition?