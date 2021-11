Elden Ring, video di gameplay da 30 minuti tratto dalla beta PS5

Elden Ring è attualmente disponibile in versione beta e il canale YouTube MKIceAndFire ha pubblicato un video di gameplay da ben 30 minuti catturato su PS5.

Come avrete letto nel nostro provato di Elden Ring, il titolo sviluppato da From Software vanta una grande varietà di build e approcci, una direzione artistica straordinaria e un open world molto promettente in termini di contenuti.

Tutti aspetti che in qualche modo ritrovamo nel filmato, magari solo accennati visto che l'opera completa offrirà senz'altro decine di ore di (impegnativo) intrattenimento ai tantissimi fan del sottogenere dei soulslike.

Nel frattempo i codici per la beta di Elden Ring vengono venduti a prezzi folli su eBay, con gli immancabili bagarini che cercano di sfruttare il grande entusiasmo attorno a questo progetto per lucrare.

Se non avete avuto la fortuna di essere selezionati per questi test, potrete giocare Elden Ring non appena sarà disponibile nei negozi: l'uscita del gioco è fissata al 25 febbraio su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.