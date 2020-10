World of Tanks: gli autori di Silent Hill hanno creato l'evento di Halloween

World of Tanks e Silent Hill non sono certo un'associazione che ci si aspetterebbe di fare, eppure proprio gli autori originali della celebre serie horror di Konami sono stati chiamati per creare il nuovo evento di Halloween presente nel gioco multiplayer online sui carri armati.

Il nuovo evento, presentato qualche giorno fa da Wargaming, si incentra sugli strani eventi che accadono nell'ex-cittadina sovietica Mirny-13, che sembrano avere a che fare con questioni paranormali forse derivate da un esperimento scientifico andato male. Sebbene il tutto riguardi comunque la guida di carri armati (nello specifico dei Tier IX modificati), dietro l'evento sembra esserci una notevole storia in grado di creare un'atmosfera molto inquietante, come risulta chiaro anche dal trailer live action pubblicato nei giorni scorsi dal team e visibili qui sotto.

Tutta questa inquietudine è causata dagli autori dell'evento di Halloween, che in termini di horror ne sanno un bel po': si tratta di Masahiro Ito, art director della serie Silent Hill e Akira Yamaoka, compositore storico del survival horror Konami, che sono stati in grado di infiltrare l'horror psicologico e anche piuttosto materiale all'interno del mondo di World of Tanks, portando a termine un compito non facile.

"Lavorare all'evento di Halloween di quest'anno per World of Tanks è stata un'esperienza davvero interessante", ha affermato Ito al riguardo, "La combinazione di artisti appassionati in Wargaming e la nostra visione di un evento unico e pauroso ha reso possibile questo. I miei lavori precedenti sono noti per le atmosfere inquietanti, le narrazioni spaventose e le bestie da incubo, dunque spero che i giocatori di World of Tanks siano preparati ad esperienze del genere questo Halloween!"

La storia, appena accennata nel video, sembra avere a che fare con una strana macchina tecnologica dotata di poteri misteriosi che sfuggono al controllo dei militari e trasformano la cittadina di Mirny-13 in un luogo infestato da strane presenze, dove diverse dimensioni sembrano sovrapporsi.

World of Tanks si è aggiornato tempo fa con enCore RT, che ha portato il ray tracing nel gioco. Nel frattempo, restiamo in attesa del famoso nuovo Silent Hill, i cui rumor secondo qualcuno sono credibili, ma che al momento non hanno portato assolutamente a nulla.