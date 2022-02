WWE 2K22, video diario dedicato al gameplay del gioco di wrestling

WWE 2K22 si presenta oggi con un video diario dedicato al gameplay, dunque all'aspetto più importante fra tutti gli elementi che il team di sviluppo ha modificato rispetto alla precedente gestione della serie.

Dopo il trailer per la Royal Rumble, WWE 2K22 torna dunque a mostrarsi nel primo di una serie di approfondimenti intitolati, nostalgicamente, Ringside Report.

Ritroviamo in questo caso il creative director Lynell Jinks e l'art producer Christina Diem Pham, insieme al principal designer Jason Vandiver e ai senior producer Jonathan Rivera e Derek Donahue per uno sguardo alle tante novità del gioco di wrestling.

Nello specifico, il sistema delle animazioni di WWE 2K22 è stato ridisegnato per modificare il modo in cui i personaggi si muovono e interagiscono con lo scenario, al fine di offrire un'esperienza più fluida e reattiva.

La fisica degli oggetti è stata anch'essa modificata e ora tutte le armi improprie reagiscono in maniera evidente agli impatti, ad esempio i bastoni si sfilacciano e i tavoli si spaccano in maniera dinamica in base a ciò che succede.

Infine è stato cambiato il layout dei comandi e la gestione delle azioni difensive, che includono in questo caso blocco, schivata e breaker. Insomma, sembra che la Hit List di cui parla Visual Concepts sia bella corposa e a questo punto siamo curiosi di provare il gioco.

Ulteriori dettagli nell'ultima anteprima di WWE 2K22.