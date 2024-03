X-Men '97, lo showrunner Beau DeMayo è stato licenziato a pochi giorni dall'uscita

Come annunciato nei giorni scorsi, X-Men '97 sarà disponibile su Disney+ a partire dal 20 marzo con gli episodi della prima stagione, a cui seguirà una seconda stagione che Beau DeMayo ha già scritto . Non è dato sapere cosa accadrà poi.

Il tempismo del licenziamento appare davvero improvviso e inaspettato , considerando che DeMayo avrebbe dovuto prendere parte oggi all'anteprima dedicata alla serie in quel di Hollywood. L'autore ha peraltro cancellato il proprio account Instagram, che usava per tenere aggiornati i fan sull'andamento dei lavori.

Un addio clamoroso

Wolverine e Ciclope in X-Men '97

A sorprendere del licenziamento di DeMayo è anche la sua storia presso i Marvel Studios. Oltre a curare la serie animata X-Men '97, infatti, l'autore ha lavorato a Moon Knight e al film di Blade attualmente in produzione.

Non solo: oltre alla collaborazione con Disney, DeMayo si è occupato della serie televisiva di The Witcher e del film d'animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf.