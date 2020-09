Xbox Academy è un corso gratuito per aspiranti sviluppatori di videogiochi

Microsoft ha annunciato di aver aperto la Xbox Academy, ovvero una serie di corsi gratuiti creati in collaborazione con la East London Arts and Music (ELAM) e pensati per dare delle solide basi aspiranti sviluppatori di videogiochi.

I corsi, ovviamente, saranno fatti da remoto, ma nonostante questo il loro accesso sarà inizialmente a numero limitato. Il loro scopo, infatti, è quello di "ispirare la prossima generazione di creatori di videogiochi fornendo loro una panoramica sui concetti base di design e di sviluppo".

Tra i vari curatori ci saranno diversi nomi di rilievo dell'industria inglese e dei Microsoft Studios, come alcuni professionisti di Playground Games, lo sviluppatore che ha creato gli eccellenti Forza Horizon e che è al lavoro sul nuovo Fable. Grazie al programma di collocamento integrato a questo corso, le persone più talentuose avranno la possibilità di intraprendere immediatamente una carriera professionale, magari all'interno di uno degli studi più considerati all'interno di questo settore.

L'Xbox Academy partirà tra il 12 e il 13 settembre 2020: chi desiderasse parteciparvi, può seguire le indicazioni che troverà sul sito ufficiale dell'Xbox Academy. C'è anche il calendario degli eventi e dei workshop già in programma.

