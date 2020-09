Un Nintendo Direct potrebbe essere in arrivo, visto l'aggiornamento dell'archivio

Un nuovo Nintendo Direct potrebbe essere in arrivo in questi giorni, nonostante l'ultimo sia avvenuto solo poco tempo fa con la presentazione dei vari prodotti legati al 35esimo anniversario di Mario, visto che alcuni vedono nel recente aggiornamento all'archivio del Nintendo Direct una prova di un'altra puntata incombente.

L'ultimo Nintendo Direct è spuntato completamente a sorpresa giovedì scorso, portando con sé diverse novità relative alle iniziative organizzate per il 35esimo anniversario di Mario come Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Super Mario 3D All-Stars su Nintendo Switch, il Game & Watch di Super Mario, il particolare battle royale Super Mario 35 su Nintendo Switch Online e Mario Kart Live: Home Circuit, ma si è trattato comunque di un Direct particolare, tutto incentrato su un tema unico.

In molti stanno ancora aspettando il famoso Nintendo Direct generale di alto profilo, ovvero l'appuntamento classico di Nintendo nel quale la compagnia svela tutte le novità di maggior rilievo per Nintendo Switch, cosa che praticamente non si è verificata per tutto il 2020 finora.

La cosa è stata scoperta di recente dall'utente ShowtimevonParty su Reddit: in pratica, se ci si dirige sul sito Visiospark.com, che fornisce informazioni sugli aggiornamenti ai siti, e si incolla l'indirizzo della pagina ufficiale dell'archivio di Nintendo Direct, si ottiene come informazione che la pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 5 settembre, ovvero sabato scorso.

La data è ancora molto vicina all'ultimo Nintendo Direct di giovedì scorso, dunque l'aggiornamento potrebbe avere a che fare con quello, ma secondo alcuni questo potrebbe essere invece un segno di un altro Direct in arrivo. Questa teoria si basa sul fatto che anche in altri casi l'archivio dei Nintendo Direct aveva subito delle modifiche nei giorni immediatamente precedenti, come successo proprio per l'ultima puntata (aggiornamento effettuato il primo settembre) e per il Nintendo Direct Partner Showcase del mese scorso, per cui l'archivio era stato aggiornato 11 giorni prima.

Attendiamo dunque eventuali sviluppi sulla questione, in attesa del fantomatico nuovo Nintendo Direct generale su Nintendo Switch, probabilmente posticipato anche a causa del caos organizzativo emerso dalla pandemia da coronavirus.