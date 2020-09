Super Mario 3D All-Stars: un trailer celebra i giochi dei 35 anni di Super Mario

I festeggiamenti sono ufficialmente cominciati. Per celebrare i 35 anni della sua mascotte, Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer giapponese di Super Mario 3D All-Stars nel quale si possono vedere tutti o quasi i giochi dell'idraulico italiano disponibili su Nintendo Switch per iniziare la festa.

Il coloratissimo trailer si apre con alcune sequenze prese da Super Mario Odyssey, più precisamente quelle del concerto, per poi passare ad alcune delle scene più significative del gioco. Come quella del dinosauro, tanto per capirsi.

Poi si passa, ovviamente, a Mario Kart 8 Deluxe e alle sue folli piste, per poi arrivare a New Super Mario Bros. U Deluxe e al suo folle gameplay cooperativo.

Tutto questo nell'attesa che Super Mario 3D All-Stars porti altri tre classici marieschi sulla console ibrida di Nintendo. Una collezione che sta già bruciando ogni record: Super Mario 3D All-Stars è già il secondo gioco più venduto del 2020 su Amazon USA ed è stato annunciato solo la settimana scorsa.

Cosa ne pensate? Vi piace questo programma per i festeggiamenti di Mario?