Fallout 76, anteprima della Stagione 2 con tante novità in arrivo

Fallout 76 sta per iniziare un nuovo percorso di aggiornamenti con la Stagione 2, di cui Bethesda ha rilasciato un po' di dettagli sulle maggiori novità e aggiunte previste almeno nel primo periodo di questo lungo programma di supporto.

Tutto parte con l'aggiornamento 22 a Fallout 76, fissato per il 15 settembre, con funzionalità aggiuntive come Una Zona Contaminata per tutti, operazioni giornaliere, talenti leggendari e l'avvio della seconda stagione. Vediamo dunque dal comunicato stampa tutti i dettagli delle novità presenti nella Stagione 2:

NUOVA STAGIONE, TAVOLIERE E RICOMPENSE!

La prima stagione di Fallout 76 sta per finire e volevamo darvi un'anteprima di quello che troverete nella stagione 2, prevista con l'aggiornamento 22 del 15 settembre. Abbiamo un nuovo tavoliere S.C.O.R.E., alcune modifiche rispetto alla stagione 1 e un'anteprima delle numerose ricompense che vi aspettano.

IL TAVOLIERE S.C.O.R.E. ARMOR ACE

L'arrivo della stagione 2 porta un nuovo tavoliere S.C.O.R.E. in Fallout 76. Vi unirete ad Armor Ace e alla sua Power Patrol nella lotta per la libertà contro il temibile Soggiogatore e la sua armata di Vipere Rosse. Guidate la carica contro le malvagie Vipere e rivendicate la libertà salendo di grado nelle prossime dieci settimane. A ogni grado ottenuto, sbloccherete nuove ricompense come oggetti estetici a tema, oggetti per il C.A.M.P., valute di gioco, pacchetti di carte Talento e altro. Prima di dare un'occhiata alle nuove ricompense, ecco alcuni cambiamenti che introdurremo nella stagione 2.

MODIFICHE PER LA STAGIONE 2

In questa stagione ci saranno delle modifiche da tenere presenti prima di affrontare le Vipere Rosse. Innanzitutto, i gradi saranno acquistabili fin da subito, perciò chi vuole salire di grado usando gli atomi potrà farlo all'inizio della stagione. Poi, aggiungeremo ai commercianti di lingotti d'oro alcune ricompense della scorsa stagione, come cestini per il pranzo, convertitore di munizioni e pollaio. Questo permetterà di ottenerli ai giocatori che se li sono persi nelle scorse settimane.





Inoltre, implementeremo nuove sfide giornaliere e settimanali dedicate alle operazioni giornaliere per offrire più varietà ai progressi stagionali. Abbiamo anche tenuto conto delle opinioni di quei giocatori che non hanno molto tempo da dedicare agli incarichi giornalieri. Come risultato, intendiamo aggiungere altre sfide settimanali affinché chiunque possa salire di grado in base alla propria disponibilità. Infine, tornano gli eventi S.C.O.R.E. doppio. Ce ne saranno parecchi nel corso della stagione, e ognuno permetterà di ottenere punti S.C.O.R.E. doppi dalle sfide giornaliere per un breve periodo.





UN PLOTONE DI NUOVE RICOMPENSE

Come per la gara leggendaria, ci saranno 100 gradi da ottenere e ognuno proporrà una ricompensa diversa. Nella stagione 2, aggiungeremo nuovi elementi estetici tra cui armature atomiche Armor Ace, armature Vipere Rosse, skin per armi, un set per serra dedicato a chi ha il pollice verde e qualche oggetto divertente per il C.A.M.P. e i suoi visitatori, come il calcio balilla e il poligono di tiro Armor Ace. Inoltre, le valute di gioco come atomi, scrip, lingotti d'oro e tappi torneranno in veste di ricompense. Anche i pacchetti di carte Talento saranno utili a chi intende equipaggiare i talenti leggendari dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 22. Stiamo facendo esperimenti con nuove ricompense, come la Nuka-Shine vintage e le schede nucleari.

Nel frattempo, restiamo in attesa del supporto per le mod che dovrebbe essere in arrivo.