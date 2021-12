In queste ore Microsoft ha iniziato il rollout di una nuova funzione di Xbox App per Windows che avvisa l'utente se un gioco gira bene sul proprio PC.

In pratica, come potrete notare nell'esempio qui sotto, grazie a questa feature apparirà una breve nota nella pagina dedicata a un determinato gioco con scritto "Dovrebbe funzionare alla grande su questo PC" nel caso in cui l'hardware del vostro PC venisse ritenuto all'altezza del titolo preso in esame.

Xbox app per Windows ora vi avvisa se un gioco gira bene sul vostro PC

Come riporta GameSpot, attualmente questa funzione è limitata a un numero ristretto di giochi, come Doom Eternal e Yakuza 0, ma probabilmente verrà nel tempo estesa a un numero sempre maggiore di giochi. Potrete provarla voi stessi, scaricando l'app Xbox Insider Hub App per provare una versione in anteprima dell'app e di questa nuova funzione.

Al momento non è chiaro come l'app di Xbox per Windows riesca a determinare se un gioco giri bene o meno, anche se l'ipotesi più plausibile è che semplicemente confronti i requisiti raccomandati dagli sviluppatori con l'hardware del PC. Per saperne di più dovremo attendere novità ufficiali da parte di Microsoft.