Xbox Game Pass, agosto 2023: annunciati i primi giochi del mese

In A Short Hike ci troveremo a fare escursioni, arrampicate e salite attraverso i tranquilli paesaggi montani dell'Hawk Peak Provincial Park. Potremo seguire sentieri segnalati o esplorare il backcountry per raggiungere la vetta. Lungo il percorso incontreremo altri escursionisti, scopriremo tesori nascosti e avremo modo di ammirare il mondo che ci circonda.

Airborne Kingdom è uno straordinario gioco di gestione e costruzione di città volanti. Fate crescere la vostra città unica tra le nuvole e fatela volare in un paesaggio aperto. Esplorate i cieli per riportare la serenità nel mondo sottostante!

Everspace 2, una sequenza di combattimento

Disponibile ora su PC e in arrivo su Xbox Series X|S e Cloud gaming, Everspace 2 ci metterà alla guida di una nave spaziale all'interno di un frenetico sparatutto single player, dove sfide brutali si frappongono tra voi e un bottino epico. Imbarcatevi in un'avventura fantascientifica in cui enormi aree create a mano sono piene di segreti, enigmi e pericoli! Aumenta di livello, crea e saccheggia equipaggiamenti migliori per sopravvivere ai confini dello spazio.