Overwatch, un cosplay di Brigitte, Ashe e Black Cat D.Va tutto italiano in spiaggia

Brigitte, Ashe e Black Cat D.Va sono protagoniste del nuovo cosplay di gruppo realizzato rispettivamente da asiacarfi, brimiriel e nymphahri, che hanno deciso stavolta di portare i personaggi di Overwatch direttamente in spiaggia.

È ovviamente una reinterpretazione estiva, quella realizzata dalle tre modelle italiane, ma non per questo meno curata o interessante, visto il gran lavoro effettuato sul fronte delle parrucche, del makeup e naturalmente degli accessori.

Nel frattempo, però, Overwatch 2 sembra in crisi e Blizzard si sta interrogando su come rilanciare il suo iconico sparatutto competitivo, che con il secondo capitolo non pare aver avuto lo stesso riscontro degli esordi.