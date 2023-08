Alone in the Dark si mostra nel teaser trailer 'The Dark Man'

Torniamo a dare un'occhiata ad Alone in the Dark, il nuovo capitolo nella celebre serie che ha sostanzialmente creato il survival horror moderno, con un nuovo teaser trailer intitolato "The Dark Man", uno degli incubi con cui avremo a che fare.

Sembra peraltro essere un'introduzione a un trailer più esteso che dovrebbe arrivare domani, 2 agosto 2023, considerando che alla fine del teaser è possibile vedere una scritta che rimanda alla giornata di mercoledì 2 agosto per "scoprire di più" su questa misteriosa creatura.

Il video di oggi, effettivamente, sembra solo una breve introduzione a qualcosa di più sostanzioso.

Sentiamo un dialogo tra due persone, nel quale un uomo chiede a una ragazza cosa ci fosse di strano in suo zio. La ragazza risponde che diceva sempre che un uomo oscuro, un dark man, lo seguiva continuamente. Questa inquietante creatura la intravediamo verso la fine del teaser, con la raccomandazione di "non dire il suo nome", perché "è sempre in ascolto".

Sembra proprio trattarsi di una delle figure con cui potremo avere a che fare all'interno di Alone in the Dark, il nuovo gioco che celebra il ritorno di un franchise storico con una sorta di reboot.