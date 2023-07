Alone in the Dark avrà una modalità performance a 60 fps

Alone in the Dark avrà almeno due modalità grafiche, ossia una chiamata "performance" a 60 fps, al netto del sacrificio di risoluzione e dettagli grafici, e l'altra più orientata alla qualità generale della resa dell'immmagine, che garantirà il 4K a 30 fps.

A dirlo è stato il produttore associato Andreas Schmiedecker di THQ Nordic ai microfoni di Gaming Bolt, rispondendo proprio a una domanda su risoluzione e framerate del gioco: "Attualmente stiamo puntando a una modalità performance a 60 fps con risoluzione variabile e a una modalità qualità a 30 fps con risoluzione 4K."

La risoluzione nativa per la modalità performance non è stata svelata e non si è parlato della versione Xbox Series S del gioco, che probabilmente dovrà essere sacrificata più delle altre.

Sempre di Alone in the Dark è stato svelato che i due protagonisti impiegheranno circa sei - dieci ore per concludere le loro campagne, che presenteranno molte differenze, e che THQ Nordic si sta impegnando per rivitalizzare la serie sul lungo periodo.

Per scoprire se l'operazione è riuscita o meno, non resta che attendere l'uscita di Alone in the Dark il 25 ottobre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.