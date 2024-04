Xbox Game Pass: altri 6 giochi lasceranno il catalogo a fine aprile

Come di consueto, con l'annuncio dei nuovi titoli in arrivo in questa metà del mese su Xbox Game Pass arriva anche la conferma dei giochi che lasceranno il catalogo alla fine di aprile, in questo caso ancora un gruppetto di sei.

Non si registrano defezioni di enorme calibro, cosa che mantiene saldamente il bilancio del Game Pass in attivo sia in termini di quantità che di qualità di titoli, considerando la mandata dei giochi in arrivo nella seconda metà del mese che si presentano di notevole interesse, ma ci sono comunque alcune cose da provare.

Nella fattispecie, questa è la lista dei giochi in uscita dal catalogo per il 30 aprile: