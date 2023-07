Xbox Game Pass: arriva Diablo 4? Possibile leak da un app di pagamenti partner di Microsoft

PICPAY è il rivenditore ufficiale di gift card di Xbox live in Brasile e quindi riporta nelle sue schermate anche pubblicità ufficiali della compagnia. Chiaramente potrebbe trattarsi di un errore, ma il tempismo è davvero molto, molto sospetto.

Come segnalato dal sempre vigile Idle Sloth, l'app di pagamenti PICPAY ha pubblicato e rimosso a tempo record un banner pubblicitario che menziona la disponibilità di Diablo 4 su Xbox Game Pass , forse anticipando un grosso annuncio da parte di Microsoft che potrebbe arrivare tra poche ore.

Si tratta di un errore o qui gatta ci cova?

Come spiegato nel parliamone che abbiamo pubblicato poche ore fa, questa sera potrebbe arrivare il verdetto del tribunale sull'ingiunzione temporanea richiesta dall'FTC per bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard.

Qualora venisse rifiutata è altamente probabile che Microsoft annunci il completamento della manovra e contestualmente anche l'arrivo dei primi giochi Activision Blizzard su PC e Xbox Game Pass, tra cui potrebbe rientrare anche Diablo 4, uno dei giochi di maggior successo del 2023.

Se così fosse sarebbe davvero un colpaccio per tutti gli abbonati al servizio, ma ribadiamo che al momento non c'è davvero nulla di ufficiale, quindi prendete il tutto con le pinze in attesa di scoprire l'esito della diatriba legale tra Microsoft e l'FTC.