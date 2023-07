Prime Gaming: Star Wars: Il potere della Forza in regalo per il Prime Day

I giochi in regalo per il Prime Day

Dopo aver riscattato il gioco (basta premere sul tasto verde riscatta) lo troverete aggiunto alla vostra libreria di giochi del client Amazon Games, dove vi basterà installarlo per essere pronti a giocare.

I titoli regalati da Amazon per il Prime Day agli abbonati Prime sono: Prey (riscattabile su GOG), Baldur's Gate II: Enhanced Edition, Shovel Knight: Showdown e, appunto, Star Wars: Il potere della Forza.

Star Wars: Il potere della Forza è un action in terza persona risalente al 2008 che mette il giocatore nei panni di un Sith apprendista di Darth Vader. Nel corso dell'avventura bisognerà imparare a usare la spada laser e i poteri derivanti dalla forza, in sequenze di combattimento decisamente spettacolari.

Attualmente ci sono ben 43 giochi in regalo per gli abbonati a Prime Gaming, tra i quali una vasta selezione di giochi usciti originariamente su Neo Geo, la versione Enhanched di Neverwinter Nights e l'avventura Once Upon a Jester.