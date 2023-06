Xbox Game Pass e altri abbonamenti digitali in stallo nel 2023, bene la vendita di giochi premium

Il mercato degli abbonamenti digitali videoludici ha raggiunto una fase di stallo nel 2023, con una crescita soltanto del 2% ad aprile rispetto allo stesso mese dello scorso anno. I dati, forniti dall'analista di Circana Matt Piscatella, comprendono anche l'Xbox Game Pass.

Piscatella: "Trovare nuovi abbonato oltre i possessori di console si è dimostrato molto difficile."

Stanno invece andando molto bene le vendite dei titoli premium pubblicati nel 2023. Parliamo del tanto bistrattato mercato tradizionale. In particolare le vendite digitali sono state ottime, con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che è andato bene sia in formato fisico, sia in formato digitale.

Va detto che, quantomeno per il Game Pass, Microsoft non ha ancora sfoderato le sue carte migliori, leggasi Starfield e Forza Motorsport, che potrebbero cambiare le carte in tavola. Comunque sia staremo a vedere come si evolverà la situazione nel corso dell'anno.