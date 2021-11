Xbox Game Pass è già sostenibile, afferma Phil Spencer

Secondo Phil Spencer l'Xbox Game Pass è già sostenibile, quindi non bisogna aspettare chissà quando per considerarlo tale. Il capo di Xbox ha fatto questa dichiarazione ai microfoni di Stephen Totilo per Axios, che gli ha chiesto di rispondere a chi afferma che il servizio in abbonamento sia deleterio perché consente di accedere a giochi come Starfield senza pagare i 60 dollari del prezzo premium. Come si regge?

Spencer ha prima affermato che è possibile fare facilmente i conti sul Game Pass, per poi concludere che è "Assolutamente sostenibile". La crescita del servizio è una parte importante della strategia di Xbox, ma non la sola: "Non è l'unica cosa di Xbox che sta crescendo. Non è l'unico focus dell'organizzazione ed è, preso singolarmente, davvero sostenibili già com'è oggi. È sostenibile. So che ci sono persone che amano scrivere che stiamo bruciando soldi per farne in futuro, ma no, il Game Pass è sostenibilissimo già da ora e sta continuando a crescere."

Xbox Game Pass è stato lanciato a giugno 2017 ed è diventato uno degli elementi centrali del business videoludico di Microsoft. A gennaio 2021 contava più di diciotto milioni di abbonati, numero che sarà sicuramente cresciuto da allora. Lanci come quelli di Forza Horizon 5 e Halo Infinite faranno crescere ulteriormente gli abbonati.