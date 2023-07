Xbox Game Pass: i giochi della seconda metà di luglio 2023, tre sono già disponibili

Microsoft ha svelato quali sono i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di luglio 2023 , per PC, Xbox e cloud. Tre di questi sono inoltre già disponibili. Vediamo la lista completa dei videogiochi presentati:

I dettagli sui giochi di Xbox Game Pass della seconda metà di luglio 2023

I giochi di Xbox Game Pass della seconda metà di luglio 2023

Techtonica è in versione Game Preview: si tratta di un gioco in prima persona nel quale dobbiamo creare fabbriche automatizzate da soli o in cooperativa, raccogliere risorse, scoprire nuove tecnologie, stabilire basi operative e scoprire segreti.

Toem è un gioco fotografico disegnato a mano nel quale dobbiamo parlare con simpatici personaggi, risolvere problemi facendo fotografie e rilassarci.

The Cave è un'avventura di Ron Gilbert (Monkey Island e Maniac Mansion) nella quale dobbiamo creare un team di sette personaggi ed esplorare le profondità.

Maquette è un puzzle game in prima persona dallo stile ricursivo: ci troviamo in un mondo che è dentro se stesso e ciò che facciamo in una versione interna accade anche in quella esterna ma con dimensioni maggiori.

Figment 2: Creed Valley è un gioco d'azione e avventura ambientato nella mente umana nel quale completiamo puzzle e sconfiggiamo boss musicali.

The Wandering Village è un gioco di costruzione di città ambientato sulla schiena di una creature gigantesca che viaggia in un mondo post-apocalittico.

Serious Sam: Siberian Mayhem è l'espansione indipendente di Serious Sam 4. È uno sparatutto in prima persona ambientato nelle aree selvagge della Russia.

Venba - disponibile dal D1 su Game Pass - è un gioco narrativo a tema culinario nel quale vestiamo i panni di una madre indiana immigrata in Canada negli anni 80.

Celeste, infine, è un famoso platform 2D che ritorna all'interno della libreria di Game Pass dopo essere stato rimosso.

Ecco inoltre quali sono i giochi che saranno rimossi da Xbox Game Pass il 31 luglio 2023.