Xbox Game Pass: i giochi che saranno rimossi il 31 luglio 2023

Microsoft ha svelato quali sono i giochi che saranno rimossi da Xbox Game Pass il 31 luglio 2023:

Dreamscaper (Cloud, Console e PC)

Expeditions: Rome (PC)

Marvel's Avengers (Cloud, Console e PC)

The Ascent (Cloud, Console e PC)

Two Point Campus (Cloud, Console e PC)

Ricordiamo che come sempre potete acquistare i giochi in uscita sfruttando un 20% di sconto esclusivo per gli abbonati Game Pass, per continuare a giocare ai videogiochi in rimozione dal servizio.