WhatsApp: ora è più facile e sicuro cercare numeri sconosciuti tramite iOS e Android

WhatsApp ha da poco introdotto una nuova funzione all'interno dell'applicazione per iOS e Android che consente agli utenti di avviare più facilmente chat con persone sconosciute cercando i loro numeri di telefono, senza salvarli nella rubrica. Questa funzione rende creare chat con i numeri sconosciuti più facili e migliora la privacy

Questa funzione dovrebbe essere disponibile per gli utenti che installano le ultime versioni di WhatsApp per iOS e Android. Non si tratta di una funzione in beta, ma dovrebbe essere già accessibile per tutti: nel caso non lo fosse, dovrebbe arrivare a breve. Il consiglio è sempre di tenere aggiornato WhatsApp.