Space Invaders: World Defense disponibile su iOS e Android con trailer di lancio

Space Invaders: World Defense è disponibile su iOS e Android a partire da oggi, nel tradizionale formato free-to-play, e non poteva ovviamente mancare uno spettacolare trailer di lancio per questa interessante esperienza arcade in realtà aumentata.

Annunciato nel 2021, Space Invaders: World Defense incorpora infatti l'API Streetscape Geometry, una funzionalità della tecnologia ARCore Geospatial di Google che offre la migliore e più sofisticata realtà aumentata su App Store e Google Play.