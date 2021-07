Xbox Game Pass ovunque: vediamolo su uno smartwatch cinese giocato con un controller di Nintendo Switch

Xbox Game Pass può andare su una moltitudine di apparecchi. Con il supporto di xCloud via browser, attualmente lanciato in Corea del Sud, può girare davvero ovunque, come ad esempio su di uno smartwatch cinese, come potete vedere nelle foto allegate al tweet sottostante.

Da notare che per giocare a Forza Horizon 4, il titolo visibile sul piccolo schermo, l'utente utilizza un controller del produttore 8Bitdo per Nintendo Switch. Siamo davvero di fronte a un esempio di versatilità estrema, che non ha paragoni nell'industria dei videogiochi.

Naturalmente giocare in queste condizioni non è né facile, né ottimale, quindi non vi stiamo consigliando di farlo. Il punto non è questo. La bellezza del tutto è nella semplice possibilità di farlo, cosa impossibile con qualsiasi altro servizio legato ai videogiochi.