Xbox Game Pass: Quantum Break sta per abbandonare il catalogo, dice l'app ufficiale

In base a quanto riportato dall'app ufficiale di Xbox Game Pass, sembra che Quantum Break stia per abbandonare il catalogo di giochi in abbonamento, essendo comparso nella lista dei titoli destinati a lasciare il servizio.

Quantum Break è un ottimo action game in terza persona con elementi dal taglio cinematografico, sviluppato da Remedy in esclusiva per Xbox One e PC. La cosa strana di questa storia è che si tratta di un gioco pubblicato direttamente da Microsoft, di cui la compagnia dovrebbe detenere anche i diritti sulla proprietà intellettuale.

Dunque, pur non essendo propriamente un first party, finora è stato considerato quasi come tale, e com'è noto i giochi di Xbox Game Studios non dovrebbero lasciare il catalogo di Xbox Game Pass. Non sappiamo ancora se si tratti di un errore o se vi sia dietro qualche accordo tra Microsoft e Remedy che impedisca il mantenimento permanente di Quantum Break all'interno del servizio, attendiamo eventuali delucidazioni da Microsoft.

D'altra parte, non è la prima volta che accade qualcosa del genere: non molto tempo fa, anche We Happy Few ha lasciato Xbox Game Pass, nonostante il team Compulsion sia ormai da tempo parte integrante dei first party di Xbox Game Studios. In quel caso, il gioco era comunque pubblicato da Gearbox Publishing, dunque la cosa aveva comunque un certo senso.

Per quanto riguarda Quantum Break, la situazione sembra più strana, perché non dovrebbe esserci un altro publisher di mezzo oltre a Microsoft, né un altro detentore dei diritti sulla proprietà intellettuale, dunque forse la questione ha a che fare con la volontà di Remedy di riprendere il controllo sul gioco, in maniera simile a quanto successo anche con Alan Wake, staremo a vedere.

In ogni caso, se ancora non l'avete fatto, consigliamo dunque di provare il gioco e possibilmente concluderlo prima che venga rimosso dal servizio (verosimilmente verso il 15 aprile), oppure acquistarlo sfruttando lo sconto per i titoli presenti su Game Pass.