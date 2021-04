Xbox Game Pass: Valve vorrebbe integrarlo in Steam secondo Tyler McVicker

Secondo lo youtuber Tyler McVicker, un content creator che si dice "famoso per trovare informazioni su Valve, Bethesda e Nintendo" la società di Gabe Newell sarebbe interessata all'Xbox Game Pass di Microsoft. Talmente interessata che vorrebbe integrarlo in Steam.

Al minuto 31 del video che riportiamo qui sotto, durante una sessione di domande/risposta, si può sentir chiaramente Tyler McVicker dire che "Valve non sta cercando di creare un sistema simile al Game Pass su Steam, ma provando ad avere il Game Pass su Steam." E dopo un paio di secondo ha aggiunto un "boom" consapevole di aver sganciato una bella bomba.

Sfortunatamente, però, Tyler McVicker non ha aggiunto nessun genere di dettaglio o prova a sostegno di questa dichiarazione, lasciando il tutto sospeso nel nulla. Prendete le sue dichiarazioni come un semplice rumor, quindi.

Si tratta, però, di una suggestione davvero intrigante, perché andrebbe a rafforzare enormemente l'offerta Game Pass su PC. L'app Windows 10, infatti, è chiaramente il punto debole del pacchetto offerto da Microsoft e i giochi Game Pass su computer beneficerebbero enormemente del supporto alle mod, della community e dei servizi garantiti dalla piattaforma di Valve.

Per il momento, però, non sappiamo se questo sarà un matrimonio che sarà celebrato o meno. Ma sarebbe sicuramente un'evoluzione interessante per tutto il mercato.