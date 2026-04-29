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Xbox Gift Card da 75 euro (e non solo) in sconto su Instant Gaming: credito digitale a prezzo ridotto

Taglio leggero, ma interessante, per il credito Microsoft utilizzabile su Xbox e Microsoft Store.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   29/04/2026
Xbox

Le Xbox Gift Card da 75 euro sono ora disponibili a 68,55 euro su Instant Gaming. Potete acquistarle cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. L'offerta applica uno sconto del 9% rispetto al valore della card. Non è una riduzione particolarmente aggressiva, ma resta una delle poche occasioni per ottenere credito digitale a un prezzo inferiore.

Utilizzabile su giochi e abbonamenti

In questo caso il vantaggio è immediato e senza condizioni: si paga meno per ottenere lo stesso importo spendibile. La gift card può essere utilizzata per acquistare giochi digitali, contenuti aggiuntivi e abbonamenti tramite Microsoft Store e piattaforme Xbox.

Xbox Gift Card da 75 euro
Xbox Gift Card da 75 euro

Una soluzione flessibile, utile anche per ricaricare il saldo in vista di future offerte o promozioni. La card da 75 euro è quella con lo sconto maggiore, ma se avete bisogno di minor credito qui sotto trovate le carte regalo Xbox in offerta con altri tagli.

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