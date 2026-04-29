Su Steam sta per arrivare un gioco in cui il vostro backlog tenterà di uccidervi

Così tanti nemici, così poco tempo per ucciderli

L'idea alla base dell'opera dello sviluppatore indipendente Nic Taylor è semplicissima: trasformare la libreria di Steam dell'utente e i suoi modi di fruirla in un gioco d'azione. Armato di mouse e tastiera, il giocatore si ritrova ad affrontare in un'arena virtuale i titoli acquistati in passato e mai realmente giocati, trasformando il "backlog" in una minaccia per la sua vita virtuale.

Le meccaniche e l'ambientazione si basano direttamente sui dati reali del profilo dell'utente. Il campo di battaglia è circondato dai giochi a cui è stato dedicato del tempo, i quali assumono il ruolo di semplici spettatori. Al contrario, i titoli con zero ore di attività osservano la scena dai margini dell'arena assumendo il ruolo di "reali immortali".

I nemici attivi, che attaccano il giocatore a ondate, sono generati dai giochi provati per meno di due ore. Una caratteristica peculiare riguarda il calcolo dei danni: la potenza offensiva di un nemico è direttamente proporzionale alla cifra spesa dall'utente per acquistare quel determinato gioco. Inoltre, le specifiche dei singoli titoli determinano la tipologia di avversario. Ad esempio, i giochi con un punteggio Metacritic elevato si presentano sotto forma di nemici volanti, mentre la presenza di DLC, il supporto per i controller o la compatibilità con diverse piattaforme introducono ulteriori varianti.

Gli sviluppatori sottolineano un requisito tecnico essenziale per il corretto funzionamento dell'esperienza. Per fare in modo che il sistema legga la libreria personale (evitando di dover ripiegare su liste predefinite o su quelle degli amici), è necessario che i "Dettagli dei giochi" nelle impostazioni di privacy del proprio profilo Steam siano impostati su "Pubblico". Una volta importati i dati e caricato il gioco per la prima volta, l'utente può comunque riportare le impostazioni allo stato privato.