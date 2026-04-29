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Assassin's Creed Black Flag Resynced per PS5 è disponibile in preordine su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo Assassin's Creed Black Flag Resynced per PS5, precisamente la Launch Edition, in preordine. Questa edizione include diversi contenuti esclusivi.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/04/2026
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Se sei un fan di Assassin's Creed o vuoi semplicemente scoprire una nuova avventura piratesca, la Launch Edition di Assassin's Creed Black Flag Resynced per PS5 è disponibile in preordine su Amazon a 59,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 9 luglio. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura migliorata

Questo capitolo riprende le basi di Assassin's Creed IV Black Flag, particolarmente apprezzato dagli utenti. In particolare, il gioco è stato ricostruito da zero offrendo innanzitutto una grafica rinnovata, nonché una serie di miglioramenti per offrire un'esperienza ancora più godibile. Non mancano combattimenti basati sulle parate, l'iconica furtività e un parkour ancora più fluido e godibile.

Assassin's Creed Black Flag Resynced è il gioco più preordinato sul PlayStation Store in molti paesi, Italia inclusa Assassin’s Creed Black Flag Resynced è il gioco più preordinato sul PlayStation Store in molti paesi, Italia inclusa

Il gameplay si basa anche sul miglioramento della Jackdaw per affrontare al meglio le navi nemiche con nuove modalità di fuoco alternative. Questa edizione include una copia fisica del gioco con Artbook da 34 pagine e una mappa dettagliata. Inoltre, potrai sfruttare un pacchetto digitale che include costume di Edward, spada e pistola.

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