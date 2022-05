Xbox: l’app mobile si aggiorna e aggiunge le storie come Instagram

Microsoft ha svelato che è in arrivo un nuovo aggiornamento per l'app mobile di Xbox per iOS e Android, che andrà a modificare sensibilmente il look dell'applicazione e introducendo le "storie" in stile Instagram e Facebook.

La notizia arriva dalle pagine di Xbox Wire, dove il colosso di Redmond ha parlato delle nuove funzionalità e mostrato un'anteprima della rinnovata app di Xbox. Gli utenti potranno condividere i loro momenti di gioco con gli amici e altri appassionati tramite clip, screenshot e obiettivi.

"L'aggiornamento di questo mese aggiungerà il feed delle attività sull'app Xbox per iOS e Android sotto forma di storie. Sarai in grado di creare, condividere e visualizzare storie con i tuoi amici nell'app Xbox e aggiungere tag di priorità per le tue esperienze di gioco su console", recita l'articolo pubblicato su Xbox Wire.

Xbox app

"Le storie ti consentono di mostrare le tue abilità e di tenerti aggiornato con gli amici. Puoi condividere i tuoi momenti di gioco preferiti, incluse clip di gioco, screenshot e obiettivi con gli amici e la community di Xbox. Puoi anche rispondere alle storie dei tuoi amici con un messaggio o una reazione rapida."

L'aggiornamento dell'app di Xbox è attualmente disponibile in Australia ma "presto" verrà pubblicato anche nelle altre regioni supportate.

Rimanendo in casa Microsoft, è stata annunciata la prima mandata di giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass a maggio 2022.