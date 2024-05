Xbox mobile store: SEGA in trattativa per portare i suoi giochi, secondo un rumor

SEGA era in trattativa per portare i suoi giochi sul mobile store Xbox che Microsoft punta a lanciare il prossimo luglio, stando a quanto riferito da un leaker ritenuto molto attendibile per quanto concerne l'azienda giapponese.

Come ricorderete, nei giorni scorsi Sarah Bond, presidente di Xbox, ha annunciato ai microfoni di Bloomberg il periodo di lancio ufficiale dello store mobile di Microsoft, di cui si è parlato a lungo e che ora può effettivamente concretizzarsi sia sui dispositivi iOS che Android grazie ai recenti sviluppi in fatto di normative europee.

Certo, il rumor secondo cui SEGA ha discusso di portare i propri titoli sulla piattaforma in questione per il momento lascia un po' il tempo che trova, visto che non sappiamo se un eventuale accordo riguardi nuovi progetti oppure gli attuali mobile game del publisher nipponico.