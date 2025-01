Xbox multipiattaforma? Per il direttore di Moon Studios è l'approccio migliore

Thomas Mahler, CEO e direttore creativo di Moon Studios, ha detto che secondo lui l'approccio multipiattaforma di Xbox rappresenta la scelta migliore che Phil Spencer e Microsoft potessero fare.

"So che alcuni vogliono sempre che mi unisca alla console war, ma sono fermamente convinto che quello di Phil Spencer sia l'approccio giusto", ha scritto Mahler. "Qualche anno fa abbiamo deciso di non produrre No Rest for the Wicked insieme a Microsoft, perché in tal modo non avremmo potuto portarlo su PlayStation e Nintendo Switch: sapendo quanto sarebbero stati importanti il multiplayer e il crossplay, abbiamo deciso di collaborare con Take-Two."

"Nei miei scambi di e-mail con Phil nel corso degli anni, ho sempre fatto notare quanto sarebbe stato assurdo se fosse stato possibile guardare determinati DVD solo su lettori Sony e altri su lettori Samsung e via dicendo", ha continuato Mahler.

"Xbox Series X|S e PS5 condividono fondamentalmente lo stesso hardware, dunque la conversione da una piattaforma all'altra non è più un grosso problema. I loro controller sono per lo più gli stessi e anche le eventuali Steam Box saranno uguali. Evitare di supportare tutti questi dispositivi non ha senso, perché si taglia fuori un'enorme fetta di pubblico potenziale."