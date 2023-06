Xbox pensa di poter battere PlayStation e Nintendo entro il 2030

Dopo aver rincorso per anni, Microsoft ritiene che Xbox possa superare Nintendo e PlayStation per ricavi entro il 2030, ossia in meno di dieci anni. L'informazione arriva dal processo che vede contrapposta la casa di Redmond all'FTC nel tentativo di acquisizione di Activision Blizzard.

Insomma, Microsoft crede che Xbox abbia le potenzialità di diventare la numero uno dell'industria dei videogiochi tradizionale. L'obiettivo è emerso da un documento avuto da TweakTown, in cui si può leggere che Xbox ha già fatto meglio di Nintendo per ricavi negli ultimi due anni e in cui si afferma che potrà fare lo stesso anche con PlayStation in futuro.

"La nostra ambizione è quella di diventare leader dell'industria, come definita dai ricavi globali, entro il 2030. Ciò significa raddoppiare i nostri ricavi nel tempo indicato."

Nell'anno fiscale 2022, Xbox ha prodotto ricavi per 16,22 miliardi di dollari. Per raggiungere l'obiettivo prefissato, entro il 2030 questi dovrebbero crescere fino a 32,44 miliardi di dollari. Nel caso in cui l'acquisizione di Activision Blizzard riesca e Microsoft incameri King, Call of Duty e le serie di Blizzard, l'obiettivo non dovrebbe essere irraggiungibile.

C'è da dire che quest'anno Microsoft ha mancato gli obiettivi prefissati per i ricavi di 780 milioni di dollari. Non sono pochi, ma va considerato che la compagnia ha mantenuto un profilo basso per molti mesi per fluidificare l'acquisizione.

Nei prossimi mesi Xbox lancerà due titoli molto grossi, Forza Motorsport e, soprattutto, Starfield, che dovrebbero ravvivarla un bel po' e farla riprendere dal passo falso rappresentato da Redfall.