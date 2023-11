Xbox Series S in bundle con FIFA 23 su disco è la bizzarra offerta di una grossa catena

Il premio per il bundle più illogico visto finora va sicuramente a questa bizzarra iniziativa della catena MediaMarkt, a quanto pare in Olanda, che mette in vendita un pacchetto con Xbox Series S e FIFA 23 su disco, in versione fisica.

L'incongruenza è palese per chiunque conosca minimamente il soggetto in questione: Xbox Series S è una console solo digitale che non ha il lettore ottico, dunque un gioco su disco è sostanzialmente inutile.

La foto pubblicata su NeoGAF sulla bizzarra promozione

Questo anche mettendo da parte le altre considerazioni che si potrebbero fare sull'offerta, ovvero il fatto di scegliere FIFA 23 ora che EA Sports FC 24 è già disponibile sul mercato e addirittura la versione Xbox One.

Anche l'errore (questo forse calcolato) di includere la versione della generazione precedente è grossolano, ma mai come l'idea di offrire una console digitale con un gioco su disco, rendendo di fatto inutile il pacchetto in questione.