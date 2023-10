Xbox Series S nera da 1 TB in sconto tramite l'offerta di Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una Xbox Series S nera, con l'SSD da 1 TB. Lo sconto è del 9%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 349.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma per quanto riguarda la verfsione venduta e spedita da terze parti (ovvero ONE PRIME, in questo caso, che ha un 87% di recensioni positive). Se preferite una versione venduta e spedita da Amazon, la trovate a 321.69€.

Xbox Series S nera è esattamente quel che sembra, una Xbox Series S in colorazione speciale nera, con controller Xbox nero incluso. L'unica differenza rispetto al modello classico bianco è il fatto che questa versione ha un SSD più capiente, ovvero da 1 TB. Considerando che parliamo di una console completamente digitale, avere più spazio di archiviazione è un serio vantaggio.