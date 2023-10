Pillars of Eternity 3: Josh Sawyer vorrebbe farlo, ma con il budget di Baldur's Gate 3

Pillars of Eternity 3 potrebbe diventare realtà e Josh Sawyer sarebbe felice di dedicarsi alla realizzazione del progetto, qualora gli venisse concesso lo stesso budget di Baldur's Gate 3, pari a circa 100 milioni di dollari.

"Penso che a fronte di un budget illimitato proverei a realizzare Pillars of Eternity 3, perché so quanto denaro c'era a disposizione per Deadfire e non era molto, e ho sentito da diverse persone qual è stato il budget per Baldur's Gate 3", ha detto Sawyer. "Non voglio parlare di numeri specifici, ma se avessi quel budget di certo mi dedicherei a Pillars of Eternity 3."

Come ricorderete, lo sviluppo di Pillars of Eternity 2 è stato finanziato con una campagna su FIG, e ovviamente non ha raggiunto le cifre a disposizione di Larian Studios per Baldur's Gate 3, che come detto dovrebbero aggirarsi intorno ai 100 milioni di dollari.