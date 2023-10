Marvel's Spider-Man 2, un video mostra quanto è cambiata New York

La natura next-gen di questo nuovo episodio ha infatti consentito al team di sviluppo di aumentare i dettagli e gli oggetti in movimento , il che si traduce anche e soprattutto in una quantità sostanzialmente maggiore di traffico e passanti in strada, ma anche in una resa migliore degli edifici e degli effetti.

Marvel's Spider-Man 2 è ambientato a New York , esattamente come il primo episodio della serie, ma com'è cambiata la città rispetto al 2018? Ce lo rivela il nuovo video pubblicato da IGN, che mette appunto a confronto lo scenario.

È partito il marketing

Il day one di Marvel's Spider-Man 2 è oggi e Sony si sta muovendo in forze per spingere il lancio con tutta la forza del proprio marketing, come dimostrano anche i cartelloni 3D a Roma così come nelle altre grandi città del mondo.

Il gioco possiede indubbiamente un enorme potenziale commerciale e la casa giapponese intende fare in modo che possa esprimerlo appieno, dunque c'è grande curiosità in merito ai numeri che questa nuova esclusiva sarà in grado di produrre.