Xbox Series X disponibile su Amazon oggi, 22 agosto 2022, senza bundle o sovrapprezzi

Oggi, 22 agosto 2022, è possibile acquistare tramite Amazon una Xbox Series X senza sovrapprezzi o bundle. La console di Microsoft è disponibile a 499€ in questo momento. Xbox Series X non era disponibile venduta e spedita da Amazon a prezzo regolare sin da giugno 2022. Sono passati due mesi dall'arrivo delle precedenti console, quindi se si è interessati è consigliabile acquistare l'hardware di Microsoft in questo momento. Inoltre, non essendoci bundle o sovrapprezzi, è al prezzo più basso possibile. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Xbox Series X è la console di fascia alta di Microsoft. Dispone di un lettore ottico, quindi potete acquistare i giochi sia in formato digitale che fisico. È retrocompatibile con Xbox One e con una selezione di giochi Xbox 360 e l'originale Xbox. Le sue componenti sono di livello superiore rispetto a Xbox Series S e permette di giocare a una qualità visiva superiore. La confezione include ovviamente un controller e tutti i cavi necessari.

