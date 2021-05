Xbox Series X e S: in arrivo una nuova IP che farà impazzire i giocatori

Ben Decker, il capo dei servizi Xbox, quindi dell'Xbox Game Pass, ha dichiarato che in uno degli studi di Microsoft è in lavorazione una nuova proprietà intellettuale, presumibilmente per Xbox Series X e S (oltre che per PC), che farà impazzire i giocatori. L'affermazione è arrivata nel corso di un'intervista rilasciata a Games Radar, in cui ovviamente si è parlato del Game Pass e dei motivi per cui il pubblico lo ama.

Decker: "Per il 55% di quelli che hanno risposto al nostro sondaggio, la ragione principale per abbonarsi sono i giochi disponibili al lancio (i contenuti da day one). È per questo che stiamo investendo così tanto. Abbiamo 23 studi tra Xbox e Bethesda, che lavorano a proprietà intellettuali tipo Halo, Forza, Fallout e una completamente nuova di cui non abbiamo ancora parlato che vi farà impazzire. E possiamo lanciare tutto nel Game Pass dal day one."

La nuova proprietà intellettuale potrebbe essere svelata già durante gli eventi dell'E3 2021, ormai alle porte. Chissà qual è lo studio che ci sta lavorando.

Essendo una nuova proprietà intellettuale è difficile fare previsioni, quindi non ci proviamo nemmeno. Di nostro siamo curiosissimi di sapere di cosa parla Decker e di vedere finalmente annunci di nuovi giochi esclusivi per le piattaforme Xbox.