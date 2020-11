Xbox Store: iniziati i saldi per il Black Friday

Anche sull'Xbox Store sono iniziati i saldi del Black Friday, che consentono di portarsi a casa titoli per Xbox One e Xbox Series X anche molto recenti a prezzi davvero eccezionali, tanto da far dubitare ancora una volta della necessità di prenderli a prezzo pieno.

Tra i titoli in offerta troviamo infatti Watch Dogs: Legion, che evidentemente non deve aver prodotto risultati eccezionali al lancio se lo si può già portare a casa per 45,49€, ossia con il 35% di sconto. Altri giochi di questa stagione in forte sconto sono: FIFA 21 Campions Edition, venduto a 40,49€ invece di 89,99€, ossia con il 55% di sconto; NBA 2K21 (versione Xbox One) venduto a 34,99€ invece di 69,99€, ossia con il 50% di sconto e Marvel's Avengers, venduto a 34,99€ invece di 69,99€, ossia con il 50% di sconto.

Tra le altre offerte rilevanti segnaliamo anche Forza Horizon 4 a 32,49€ (-50%), Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 a 33,74€ (-25%), Star Wars Squadrons a 23,99€ (-40%), Doom Eternal a 23,09€ (- 67%), Kingdom of Amalur: Re-Reckoning FATE Edition a 35,74€ (- 35%), Minecraft Dungeons Edizione Eroe a 20,09€ (-33%) e tanti altri ancora. Considerate che ci sono quasi settecento titoli in saldo, quindi sicuramente troverete qualcosa che faccia al caso vostro.

Per tutte le offerte del Black Friday dell'Xbox Store, andate sulla pagina principale dell'evento.